Симона Халеп: «Серена будет величайшей навсегда. Я даже не пыталась ее догнать, потому что знала, что у меня нет шансов»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала скорое завершение карьеры Серены Уильямс.

«Для меня честь, что я провела против нее так много матчей, так часто делила с ней раздевалку и корт.

Она всегда была источником вдохновения для всех и для меня тоже. Я всегда об этом говорила.

Мы будем по ней скучать, но у нее впереди еще много важных вещей. Так что, наверное, да, пришло время попрощаться с теннисом, потому что у нее впереди жизнь.

И она добилась невероятных вещей в теннисе, она будет величайшей навсегда. Никто не выйдет на тот уровень, на котором играла она.

Я даже не пыталась ее догнать, потому что знала, что у меня нет шансов. Но каждый наш матч чему-то меня учил, и я всегда старалась что-то извлечь.

Она суперпрофессиональная, суперуверенная на корте. Она очень долго доминировала в теннисе. И я не думаю, что такое повторится».

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