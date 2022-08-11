Бенчич о победе над Сереной: «У нее такая аура, что тебе немного страшно. Глядя на нее, я всегда испытываю благоговение»

12-я ракетка мира прокомментировала победу над на турнире в Торонто (6:2, 6:4).

«Не буду врать, конечно, играть с ней очень трудно. Словно ты повсюду чувствуешь ее присутствие.

Да, у нее такая аура, что хочешь не хочешь ты напугана. Когда она просто стоит на приеме, тебе немного страшно. Конечно, это же Серена.

В каком-то смысле, глядя на нее, я всегда испытываю благоговение. Поэтому с ней сложно: трудно отбросить все эти мысли и сосредоточиться на матче. Я просто не знаю, как дальше играть, потому что меня парализует при виде нее.

Но, конечно, публика была невероятная. Быть частью всего этого очень важно для нас обеих.

И я думаю, будет особенным. Так что удачи всем, кому придется с ней играть (смеется)».

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