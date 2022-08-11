Серена об объявлении о завершении карьеры: «Последние сутки получились очень интересными»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» прокомментировала последний в карьере матч на турнире в Торонто. Во втором круге она проиграла – 2:6, 4:6.

«Очень много эмоций. Конечно, я обожаю здесь играть – всегда любила. И я бы хотела сыграть лучше, но Белинда была слишком сильна.

Последние сутки получились очень интересными. Это было так памятно. Я написала в статье, что не умею прощаться. Но прощай, Торонто».

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