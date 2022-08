Медведев после раннего вылета в Монреале: «Надеюсь хорошо сыграть в Цинциннати и на US Open. И под «хорошо» я подразумеваю победу»

Первая ракетка мира рассказал, как ранее поражение в Монреале влияет на его настрой на US Open. Россиянину предстоит защищать титул в Нью-Йорке. В Канаде он в первом же матче уступил (7:6, 4:6, 2:6).

«Сейчас трудно рассуждать. Я только проиграл. После поражения ты всегда недоволен, уверенности в себе не хватает. Конечно, ближайшие два-три дня будет трудно тренироваться, понимая, что все остальные еще играют в Монреале, борются за 1000 очков, за титул на «Мастерсе».

В то же время у меня в карьере было много тяжелых моментов, и этот точно не самый тяжелый. Я постараюсь хорошо подготовиться к Цинциннати. Я люблю их мячи, их быстрые корты. Это не изменится.

Я надеюсь хорошо сыграть в Цинциннати. Надеюсь хорошо сыграть на US Open. И под «хорошо» я подразумеваю победу. Но есть много сильных ребят. Тот же Ник, Карлос [Алькарас], который сегодня проиграл, но может победить в Цинциннати, на US Open. Стефанос [Циципас]. Может быть, Саша [Зверев] вернется на US Open. Рафа [Надаль]. Мы не знаем, что будет с Новаком [Джоковичем]. Но много сильных ребят.

Я хочу показать свой лучший теннис, что сегодня мне не удалось».

Также Медведев рассказал, поедет ли сразу в Цинциннати или пока останется в Монреале.

«Не самое простое решение, потому что Цинциннати немного в глуши. В то же время, по моему опыту, психологически трудно оставаться там, где ты только проиграл турнир.

Точно не вернусь на здешние корты. Наверное, постараюсь хорошо провести время в Монреале, а то я почти не видел город. Может быть, посмотрю его.

В Цинциннати, наверное, полечу в пятницу и постараюсь хорошо подготовиться. У меня будет три-четыре дня.

Да, надеюсь, что хорошо там сыграю».

