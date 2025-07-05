Чилич впервые с 2017 года прошел в четвертый круг «Уимблдона». Тогда он дошел до финала

Марин Чилич вышел в четвертый раунд «Уимблдона».

36-летний хорват обыграл Хауме Муньяра со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:4.

Чилич первый раз с 2017 года вышел во вторую неделю «Уимблдона». В том году он вышел в финал, где проиграл Роджеру Федереру.

Для него это первая победа в третьем круге «Шлема» с 2022 года и седьмая на «Уимблдоне». Чилич также одержал 28-ю победу на турнирах «Большого шлема» в карьере.

За последние три года Марин перенес две операции на колене.

Дальше Чилич сыграет с Флавио Коболли .