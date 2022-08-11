Медведев о поражении от Кириоса: «Не могу сказать, что нужно что-то менять. На другом этапе турнира все могло получиться иначе»

Первая ракетка мира прокомментировал поражение от во втором круге в Монреале – 7:6, 4:6, 2:6. Его спросили, мог ли матч сложиться иначе, если бы они с Кириосом встретились не так рано.

«Да, мне немного не повезло. Ник в последнее время вышел в финал , выиграл Вашингтон. Если он продолжит в том же духе, то будет в топ-15, топ-10. Будет в посеве, и на него попадешь, может быть, на круг позже.

Сегодня главной проблемой стали ошибки в важные моменты. Я не очень много ошибался, но ошибки приходили в те моменты, когда я бы, наверное, не ошибся на более поздней стадии турнира. Очень жаль. Но ничего не поделать.

Не могу сказать, что нужно что-то менять. Просто жаль. На другом этапе турнира все могло получиться иначе. Но сегодня я был недостаточно хорош для победы, а он сыграл отлично. И честно победил.

Не будут говорить, что я бы выиграл 6:4, 6:4, если бы мы встретились в четвертьфинале. Все не так просто. Может быть, в четвертьфинале он победил бы в двух сетах.

Но в первом матче в Лос-Кабос я играл против Ринки Хиджикаты, который стоит в рейтинге 230-м. Там было то же самое – я ошибался, играл не на максимуме, но этого оказалось достаточно для победы.

Против Ника я мог бы лучше выполнить некоторые обводящие удары. Во втором сете при счете 15:40 на моей подаче, я зажато пробил с форхенда, положил мяч в сетку. Может быть, на более поздних стадиях турнира я бы пробил сильно и более уверенно.

Но в то же время ничего не поделаешь, ничего не изменишь. Если я хотел победить, то нужно было играть лучше».

Ох, Медведев сразу проиграл в Монреале – не нашел ответ на подачу Кириоса и много ошибался. И может потерять №1 уже 22 августа

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