Де Минаур выиграл 30-й матч в этом сезоне
Алекс де Минаур вышел во вторую неделю «Уимблдона».
В Лондоне австралиец обыграл Августа Холмгрена со счетом 6:4, 7:6(5), 6:3. За первый три круга он проиграл лишь один сет.
Де Минаур в 12-й раз прошел во вторую неделю турнира «Большого Шлема» и одержал 30-ю победу в 2025 году.
Дальше 11-я ракетка мира встретится с победителем пары Миомир Кецманович – Новак Джокович.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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