Новак Джокович: «Готовлюсь так, будто мне разрешат участвовать в US Open, пока жду новостей, есть ли возможность поехать в США»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» продолжает готовиться к . На данный момент он не может принять участие в турнире, так как непривитым закрыт запрещен въезд в США

«Хотел воспользоваться моментом и сказать всем вам, как благодарен за множество сообщений поддержки и любви, которые получаю сейчас со всего мира. 🙏🏻

Я не ожидал, и потому это такое потрясающее чувство. Просто хотел сказать СПАСИБО. 🙏🏻❤️

Очень приятно, что люди с такой любовью и поддержкой относятся к моей теннисной карьере и хотят, чтобы я продолжал соревноваться.

Я готовлюсь так, как будто мне разрешат участвовать, пока жду новостей, есть ли какая-то возможность поехать в США. Будем надеяться! 🤞🏻💪», – написал Джокович и выложил видео с тренировки.

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