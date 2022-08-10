Медведев о борьбе за №1: «Сейчас на трех турнирах можно максимум выиграть 4000 очков. Я был бы рад»

прокомментировал борьбу за первую строчку рейтинга. Теоретически он может потерять ее после «Мастерса» в Цинциннати – его могут обогнать Рафаэль Надаль или Карлос Алькарас.

«Сейчас на трех турнирах [в Монреале, Цинциннати и на ] можно максимум выиграть 4000 очков. Я был бы рад выиграть максимум. Постараюсь это сделать. Но это тяжело.

Я знаю, что в чемпионской гонке Рафа лидирует с большим отрывом. У Карлоса тоже большое преимущество. Но это может измениться.

Я не особо напрягаюсь по этому поводу, но, конечно, хочу выиграть много очков».

В чемпионской гонке, где учитываются только очки за этот сезон, Медведев сейчас идет пятым, отставая от Надаля на 2785 очков, а от Алькараса – на 1445.

Сегодня россиянин стартует в Монреале матчем против Ника Кириоса.

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