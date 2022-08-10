Андрееску о матче с Касаткиной: «Прошу прощения за то, как я себя вела. Чувствовала себя очень плохо»

прокомментировала проблемы по ходу матча с Дарьей Касаткиной в первом круге в Торонто – 7:6, 6:4. Она взяла медицинский перерыв в конце первого сета и длинный перерыв после первой партии.

После матча Касаткина холодно пожала руку канадке.

«Не хочу казаться драматичной, но на корте у меня был полный бардак. Прошу прощения за то, как я себя вела.

Я чувствовала себя очень плохо. Не знаю, в чем дело. Может быть, это комбинация всего. Я приехала сюда спустя три года [после титула], играла против отличной соперницы. Может быть, слишком много съела перед матчем. Не знаю, что за чертовщина.

Я никогда раньше так себя не чувствовала.

Но вернемся к матчу. Она играла очень здорово, суперстабильно. И я просто рада, что была достаточно сильна психологически, чтобы пройти дальше в двух сетах. Для меня это было важнее всего», – сказала Андрееску.

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