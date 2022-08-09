Алькарас о том, какой ТБШ хочет выиграть первым: «У меня нет предпочтений. Не думаю, что стоит привередничать, когда речь о «Больших шлемах»

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Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас поделился целями на US Open и ответил, считает ли себя претендентом на победу.

«В Нью-Йорке я хочу сделать то, что не удалось на других «Больших шлемах», – пройти дальше четвертьфинала.

[Для победы] мне до сих пор чего-то не хватало. Может, опыта в пятисетовом формате, но я не так уж далек. У меня нет предпочтений, какой выиграть первым... Не думаю, что стоит привередничать, когда речь о «Больших шлемах».

Также он прокомментировал мнение, что они с Янником Синнером могут занять место Большой тройки.

«Нет, я так не думаю. Дело не в неуверенности в своих силах или в моих коллегах, но я не думаю, что я и другие молодые ребята смогут повторить их достижения. Мы говорим о невозможной задаче, и в данный момент я об этом не думаю».

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