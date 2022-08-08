Алькарас о выступлении в Монреале: «Тяжело переходить с одного покрытия на другое. Но я считаю себя игроком, который очень быстро адаптируется»

Карлос Алькарас прокомментировал то, то будет вторым сеяным на «Мастерсе» в Монреале.

«Я так быстро вырос. Быть вторым сеяным на «Мастерсе» – это потрясающе, и я не ожидал этого в начале года. Честно говоря, я до сих пор не могу в это поверить. Это то, чего я хотел в начале года, когда стремился пробиться на вершину и быть одним из фаворитов на победу на одном из самых важных турниров.

Трудно быстро переходить с одного покрытия на другое. За последние два месяца я играл на трех разных покрытиях, и это тяжело. Но я считаю себя игроком, который очень быстро адаптируется. Тяжело переходить с грунта на хард, но я проделал определенную работу, чтобы как можно скорее приспособиться. Я приехал сюда заранее и тренируюсь с лучшими игроками».

Алькарас проиграл второй финал за 2 недели. Но так, как он, взлетали только великие

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