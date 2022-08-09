Серена о выходе во второй круг в Торонто: «Это всего лишь одна победа, но я рада. Прошло очень много времени, я забыла это чувство»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» оценила свое состояние в первом круге в Торонто против Нурии Парризас-Диас (6:3, 6:4).

«Это всего лишь одна победа, но она требовала большой работы. Но я рада. Прошло очень много времени, я забыла это чувство.

Я в порядке. Я хорошо боролась, и это все, что от меня требовалось. Психологически я постепенно набираю. Я не в том состоянии, в котором обычно, и не в том, в котором хочу быть. Но любой матч, независимо от победы или поражения, помогает мне психологически, поскольку я мало играла в последние год-два. Поэтому я считаю, что каждый матч мне очень помогает.

Физически на тренировках я чувствую себя намного лучше, теперь осталось только перенести это в матчи. Но я из тех людей, которым достаточно сделать одну-две вещи, и все встанет на свои места. Так что я просто жду, когда это произойдет».

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