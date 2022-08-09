Серена Уильямс: «Я люблю играть, но не могу заниматься этим вечно. Я приближаюсь к свету в конце тоннеля»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» ответила, сколько еще будет играть в туре. Накануне она выиграла матч впервые с «Ролан Гаррос»-2021.

«Думаю, есть свет в конце тоннеля (смеется). Не знаю, я приближаюсь к свету, так что... В последнее время для меня все так и было. Жду не дождусь, когда доберусь до этого света».

Также она пояснила, что именно символизирует этот свет.

«Свободу. Хотя я люблю играть, так что все просто замечательно. Но я не могу заниматься этим вечно. Поэтому иногда просто хочется максимально получать удовольствие и делать все, что в твоих силах».

Уильямс отреагировала на слова других игроков, что она повлияла на их карьеру.

«Приятно, когда другие люди так к тебе относятся. И да, приятно просто вдохновлять их быть лучше. Ведь ради этого все и делается, верно?

Нужно внести свой вклад, а потом кто-то другой добьется лучшего результата, и так все и продолжается».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе