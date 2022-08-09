Зверев не будет защищать титул в Цинциннати

Теги ATP Western & Southern Open Александр Зверев Бенжамен Бонзи Теннис

Вторая ракетка мира Александр Зверев снялся с «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе. Немец – прошлогодний чемпион турнира.

В основной сетке его заменит Бенжамен Бонзи.

На «Ролан Гаррос» Зверев порвал связки голеностопа. Недавно он приступил к полноценным тренировкам, но сообщалось, что его участие в US Open маловероятно.

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