Зверев не будет защищать титул в Цинциннати

Вторая ракетка мира Александр Зверев снялся с «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе. Немец – прошлогодний чемпион турнира.
В основной сетке его заменит Бенжамен Бонзи.
На «Ролан Гаррос» Зверев порвал связки голеностопа. Недавно он приступил к полноценным тренировкам, но сообщалось, что его участие в US Open маловероятно.
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