Зверев не будет защищать титул в Цинциннати

Вторая ракетка мира снялся с «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе. Немец – прошлогодний чемпион турнира.

В основной сетке его заменит Бенжамен Бонзи.

На Зверев порвал связки голеностопа. Недавно он приступил к полноценным тренировкам, но сообщалось, что его участие в маловероятно.

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