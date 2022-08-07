Кириос о выходе в финал в Вашингтоне: «Последние пару матчей я был аутсайдером с точки зрения рейтинга, но сегодня определенно чувствовал себя фаворитом»

Ник Кириос прокомментировал победу над Микаэлем Имером в полуфинале в Вашингтоне. Австралиец победил 7:6, 6:3 и вышел во второй финал в сезоне.

«Честно говоря, сегодня я не показал своего лучшего тенниса. Но и роль у меня была другая. Последние пару матчей я был аутсайдером с точки зрения рейтинга, но сегодня определенно чувствовал себя фаворитом.

Я хорошо подавал. Думаю, процент выигрыша на первом мяче был бы очень высоким, если бы я не допускал столько ошибок на задней линии. Это был тяжелый полуфинал, и я очень рад выйти в финал», – сказал Кириос в интервью на корте.

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