Оже-Альяссим на вопросы о своем уровне в Лос-Кабос: «Сегодня все какие-то негативные. Вам трудно угодить»

прокомментировал то, что у него якобы были проблемы со второй подачей в обоих матчах в Лос-Кабос. В четвертьфинале он обыграл – 6:4, 7:6.

«В первом матче у меня было три двойных ошибки во втором сете – и это плохо. Но насчет сегодня я не согласен.

Я потрясающе подавал. На первом мяче проиграл всего одно очко, у соперника не было брейк-пойнтов. Может быть, я допустил две или три двойных ошибки, но я не знаю… Не должно быть ни одной?»

Также он ответил на вопрос, доволен ли своим уровнем.

«Сегодня – да.

Не знаю, сегодня все какие-то негативные. Не знаю почему (улыбается). Сначала про двойные, теперь вы спрашиваете про уровень.

Я выиграл два матча, пока что не отдал ни сета. Конечно, я доволен. Грустить точно не буду. Я вышел в полуфинал и сегодня показал отличный уровень.

Да, вам трудно угодить (улыбается)».

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