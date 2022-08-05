Гауфф о победе над Осакой: «На задней линии она одна из лучших в мире, но я там выигрывала больше очков»

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18-летняя Кори Гауфф прокомментировала победу над Наоми Осакой во втором круге в Сан-Хосе – 6:4, 6:4. Американка сравняла счет в матчах с четырехкратной чемпионкой «Больших шлемов» – 2:2.

«Я прибавила во всех аспектах игры и сегодня это показала. Я знала, что с Наоми будет сложно. На задней линии она одна из лучших в мире. И я знаю, что если она меня обыграет, то за счет этого.

Сегодня я выигрывала больше разменов на задней линии. Это показывает мой прогресс».

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