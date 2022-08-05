Наоми Осака: «Так долго позволяла людям называть себя психологически слабой, что забыла, кто я такая»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала то, что отыграла семь матчболов во встрече с Коко Гауфф. В итоге японка все равно уступила 4:6, 4:6.

«По ходу матча я поняла, что так долго позволяла людям называть себя психологически слабой, что забыла, кто я такая. Я поняла, что такая борьба – это мое.

Я проиграла матч, но я уверена в том, кто я такая. Мне кажется, что давление меня не ломает. Я и есть давление. Я очень довольна».

Позже Осака написала в твиттере: «Я в гармонии с собой. Не думала, что когда-нибудь буду себя так чувствовать. Так интересно, лол».

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