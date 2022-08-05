Нишиока о победе над Хачановым: «Я никогда его не обыгрывал, еще с юниорских времен. Так что мне очень хотелось победить»

Японец Йошихито Нишиока прокомментировал победу над в третьем круге в Вашингтоне – 7:6, 7:6.

«Я никогда его не обыгрывал, еще с юниорских времен. В прошлом году проиграл ему на Олимпиаде. Так что мне очень хотелось его победить. Матч был очень, очень упорным, но я нашел способ выиграть.

Сегодня было безумно жарко, мы оба устали. Я люблю длинные розыгрыши, а он – нет. Он хочет забивать форхенды, но я старался, чтобы он бегал и двигался. Это было столкновение двух психологий».

По ходу матча Нишиока выполнил всего 5 невынужденных ошибок при 25 виннерсах. У Хачанова 35 виннерсов и 36 ошибок.

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