Кенин о спаде после победы на ТБШ: «Я считала, что от меня каждый раз ждут таких результатов. А это нереально, если только ты не Новак, Рафа или Серена»

Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин высказалась о высоких ожиданиях и неудачном периоде в карьере.

«Больше давления я чувствовала со стороны. Я старалась выкладываться по максимуму, но, очевидно, нервы взяли верх. Этого следовало ожидать, но мне говорили, что это нормально, когда после «Большого шлема», после крупных финалов, ты ощущаешь большее давление.

Я сильнее на себя давила, потому что считала, что от меня каждый раз ждут таких результатов. А это нереально, если только ты не Новак, Рафа или Серена».

Также она ответила, верит ли, что сможет выиграть еще один «Большой шлем».

«Однозначно, однозначно верю. Это неизменно. Мне просто нужно этого добиться. Сейчас я работаю на 100%, делаю все возможное. Результат должен прийти».

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