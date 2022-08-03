Шаповалов о том, что проиграл 7 из 8 последних матчей: «Это и есть теннис – постоянные взлеты и спады. Очень редкие игроки могут выступать суперстабильно»

22-я ракетка мира прокомментировал то, что проиграл семь из восьми последних матчей.

«Это и есть теннис – постоянные взлеты и спады. Очень редкие игроки могут выступать суперстабильно. Это природа игры. Нужно иметь терпение, привыкнуть к этому, сохранять позитивный настрой, работать и верить в себя.

Очень часто люди паникуют, когда что-то не получается. Но нужно думать о будущем, а не зацикливаться на прошлом. Нужно думать о том, как ты будешь играть дальше, что можно сделать, чтобы исправить ошибки. И нужно работать по тому плану, который у нас есть».

Шаповалов так же прокомментировал, что в Гамбурге Лоренцо Музетти выиграл титул, хотя приехал на турнир с серией из шести поражений.

«Здорово видеть, что у него хорошо идут дела. Он очень талантливый. И я не удивлен, что из тяжелого периода он вышел с большим титулом. Это совершенно нормально для тенниса, и я знал, что в итоге он прорвется.

Для меня это ничего не меняет».

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