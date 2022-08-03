Азаренко о недопуске на «Уимблдон»: «Тяжелее всего было из-за абсолютного невежества и небрежности других сторон»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала недопуск белорусов и россиян на .

«Мне кажется, люди упустили хорошую возможность показать, как спорт может объединять. Думаю, мы упустили эту возможность, но я надеюсь, что еще сможем это показать.

Как я с этим справлялась? Я всегда стараюсь находить решения не только для себя, а которые улучшат ситуацию в целом, потому что я люблю помогать людям. Я люблю находить решения в сложных ситуациях.

Тяжелее всего было из-за абсолютного невежества и небрежности других сторон. С этим было трудно смириться. Ты предлагаешь варианты, возможности и свое сердце, а в ответ звучит только: «Нам все равно».

Но мы идем дальше. Это не изменило мой взгляд на помощь людям – и не изменит. Не думаю, что эта часть меня куда-нибудь денется, так что двигаемся дальше».

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