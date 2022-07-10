Азаренко лайкнула твит о том, что Рыбакину допустили до «Уимблдона», потому что у нее «глубокие казахские корни»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» лайкнула твит на тему отстранения россиян и белорусов от «Уимблдона», опубликованный перед женским финалом.

Чемпионкой стала , которая до 2018 года выступала за Россию, а теперь представляет Казахстан.

«Член Уимблдонского комитета пытается объяснить , что у Елены Рыбакиной глубокие казахские корни».

После матча Азаренко поздравила с успешным выступлением финалистку Онс Жабер.

«Одно из лучших явлений в теннисе – это ❤️. Продолжай сиять ⭐️ и делиться своим светом с миром! Ты многих очень вдохновляешь!!!» – написала белоруска.

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