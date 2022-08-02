Оже-Альяссим о дебютном титуле: «Большое облегчение для меня и команды. Теперь цели еще выше»

Девятая ракетка мира рассказал, как на него повлиял дебютный титул. До февральской победы над Стефаносом Циципасом в Роттердаме его результат в финалах был 0:8.

«После каждого поражения в этих финалах было тяжело психологически, но я решил, что в этом году стану другим игроком... То есть постараюсь играть лучше, а когда попаду в финал – показать максимум.

Я смог отбросить все отрицательные моменты, сосредоточиться на позитиве и подойти к матчу с оптимистичным настроем и большой уверенностью.

Это стало большим облегчением для меня и команды. Теперь цели еще выше».

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