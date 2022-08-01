Кафельников о выставочном турнире в Петербурге: «Я больше чем уверен, что из топ-20 никто не приедет – ни из России, ни из Беларуси»

Евгений Кафельников оценил идею проведения выставочного турнира в Петербурге. «Кубок Пальмиры» планируют провести в ноябре вместо отмененных турниров ATP и WTA.

– Я больше чем уверен, что из топ-20 никто не приедет – ни мужчины, ни женщины, ни россияне, ни белорусы. Даже если турнир решат проводить в конце ноября, после окончания сезона, я даю этому сценарию максимум 10%.

– Если турнир все-таки состоится, то не приедут ли теннисисты просто отбывать номер за хороший чек перед отпуском?

– Показательные турниры ничего не значат и все понимают, что самое главное – рейтинговые турниры. Популяризировать теннис и развлекать народ тоже можно, но я уверен, что никто «шею ломать» на этом мероприятии не будет, – цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

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