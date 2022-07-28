В Петербурге планируют провести выставочный турнир с призовым фондом 4-5 млн долларов. Это замена отмененных турниров ATP и WTA

В ноябре в Санкт-Петербурге планируют провести выставочный турнир «Кубок Пальмиры», сообщает «Спорт-Экспресс».

Организаторы рассчитывают, что он временно заменит соревнования St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy, которые попали под санкции ATP и WTA.

Ожидается, что в нем примут участие топ-игроки из России, Беларуси и Казахстана. Также не исключен приезд теннисистов из других стран. Сейчас ведутся переговоры с двумя иностранцами из топ-20 ATP.

Спонсором будет компания «Газпром». Призовой фонд комбинированного турнира составит 4-5 миллионов долларов. Вероятно, соревнования пройдут после итогового турнира ATP, но возможны и другие даты.

Петербург сделал роскошный и дорогой турнир. С икрой и танцовщицами

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе