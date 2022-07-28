Тарпищев о травяном «Мастерсе»: «У нас пока только Медведев научился хорошо держаться на траве, остальных перевоспитывать не можем»

Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов на травяном «Мастерсе». На этой неделе глава ATP Андреа Гауденци заявил о желании создать турнир этой серии на травяном покрытии.

«Мы рождены на грунте, а игра на траве – это остроатакующий теннис. У нас пока только Даня Медведев научился хорошо на ней держаться. Но перевоспитать всех на траву мы не сможем, полоса и климат не те. Да и столько кортов нет из-за отсутствия должного финансирования. Поэтому мы и ведем подготовку детей до 14 лет на арендованных кортах, а потом стараемся распихивать их в другие страны.

Травяное покрытие – это дань традициям, так как на траве исторически играют в Индии, Зимбабве, Австралии, Англии. Если есть возможность подобной тренировки перед «Уимблдоном» на траве – это замечательно. Я уверен, что подобная практика приживется. Это же совершенно другой уровень тенниса по просмотру, более динамичный и атакующий», – приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

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