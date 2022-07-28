16-летний Демин о тренировках в академии Надаля: «Рафа для меня живой пример. Я вижу, как он трудится в фитнес-зале и реально работает»

16-летний Ярослав Демин рассказал о тренировках в академии Рафаэля Надаля. На этой неделе россиянин потренировался с 22-кратным чемпионом «Больших шлемов».

«Надаль сказал, что я пока еще юн, что мне нужно больше работать над физическими данными и над техникой удара справа. Он для меня живой пример. Рафаэль выиграл 22 турнира «Большого шлема» и все равно выкладывается на 100% на корте. Я его вижу в фитнес-зале, как он трудится и реально работает.

Хочу также поблагодарить академию Надаля, которая поверила в меня и работает со мной, за это я очень благодарен ей! У меня еще было много тренировок с Тони Надалем. Это тоже было что-то фантастическое, он редко дает попить воды и предлагает очень хорошие упражнения», – цитирует Демина ТАСС.

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