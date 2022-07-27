Ига Швентек: «Перед турниром в Варшаве мы провели небольшую предсезонку, так что физически я в отличной форме. Были психологические сложности»

Первая ракетка мира поделилась впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Варшаве. Сегодня она разгромила Магдалену Фрех (6:1, 6:2).

«Конечно, играть в родном городе с такой публикой – это просто необыкновенно. У меня не было возможности много играть в Польше, поэтому, конечно, понадобились дополнительные концентрация и упорство, чтобы приехать сюда, оставаться сосредоточенной и не позволять себе думать о других вещах.

Я рада, что сегодня сыграла стабильно, потому что Магда – непростая соперница. С самого начала я хотела на нее давить, и у меня неплохо получилось. Я уверена, что с учетом наших стилей результат может быть другим на других покрытиях, например, на траве. Но здесь у меня не было проблем с топ-спином.

У меня был перерыв после , но он довольно быстро забылся, потому что я очень упорно тренировалась. Перед этим турниром мы провели небольшую предсезонку, так что физически я в отличной форме. Были определенные психологические сложности, например, выставочный матч в Кракове был очень эмоциональным. В психологическом плане все происходившее там было просто сумасшествием».

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