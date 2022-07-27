Норри о том, что его стали узнавать на улицах: «Пошел в химчистку, а там говорят: «Отлично сыграл «Уимблдон», в этот раз не беспокойся о деньгах»

Полуфиналист рассказал, что после турнира его стали узнавать в Великобритании.

«Было забавно. Идешь за кофе, и бариста тебя узнает. Он такой: «Сегодня не беспокойся насчет денег, все нормально», и я: «Приятель, я могу заплатить, порядок». Пошел в химчистку, а там говорят: «Отлично сыграл «Уимблдон». Знаешь, что? Вэтот раз не беспокойся о деньгах», и я: «Чувак, порядок, я могу заплатить».

Пару раз я ходил завтракать, и люди просили меня сфотографироваться и очень мило поздравляли. Круто, что люди смотрели и поддерживали и что я получил какое-то признание. После этого «Уимблдона» меня знает гораздо больше людей. Это здорово, но мало что меняет, я хочу продолжать двигаться вперед и прибавлять».

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