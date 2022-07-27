Варшава (WTA). 2-й круг. Богдан играет с Синяковой, Подорошка встретится с Пигосси

Ана Богдан играет с Катериной Синяковой во втором круге турнира в Варшаве.

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BNP Paribas Poland Open

Варшава, Польша

25 – 31 июля 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг