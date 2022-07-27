Варшава (WTA). 2-й круг. Богдан играет с Синяковой, Подорошка встретится с Пигосси

Теги результаты WTA BNP Paribas Poland Open Теннис

Ана Богдан играет с Катериной Синяковой во втором круге турнира в Варшаве.

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BNP Paribas Poland Open

Варшава, Польша

25 – 31 июля 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Ана Богдан (Румыния) Катерина Синякова (Чехия)
6:0|4:2
Дата проведения
27 июля, 12.50
Онлайн матча

 

Надя Подорошка (Аргентина) Лаура Пигосси (Бразилия)
Дата проведения
27 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия) Клара Бюрель (Франция)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Виктория Голубич (Швейцария) – Не определен
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Майя Хвалинска (Польша)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Катерина Байндль (Украина)
Дата проведения
28 июля, 03.00
Онлайн матча

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