Варшава (WTA). 2-й круг. Богдан играет с Синяковой, Подорошка встретится с Пигосси

Ана Богдан играет с Катериной Синяковой во втором круге турнира в Варшаве.
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BNP Paribas Poland Open
Варшава, Польша
25 – 31 июля 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 27 июля, 12.50
- Дата проведения
- 27 июля, 15.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Не определен – Каролин Гарсия (Франция)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Виктория Голубич (Швейцария) – Не определен
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Не определен – Майя Хвалинска (Польша)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
Не определен – Катерина Байндль (Украина)
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00
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