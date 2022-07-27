Китцбюэль (ATP). 2-й круг. Кория играет с Мартинесом, Карацев встретится с Лайовичем

Теги результаты ATP Generali Open Kitzbühel Теннис

Аслан Карацев поборется с Душаном Лайовичем во втором круге турнира в Китцбюэле.

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Generali Open

Китцбюэль, Австрия

25 – 30 июля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Отрытые корты, грунт

Второй круг

Душан Лайович (Сербия) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
27 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Альберт Рамос (Испания) Хуан Пабло Варильяс (Перу)
3:0
Дата проведения
27 июля, 12.10
Онлайн матча

 

Федерико Кория (Аргентина) Педро Мартинес Портеро (Испания)
3:2
Дата проведения
27 июля, 12.10
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Юрий Родионов (Австрия)
Дата проведения
27 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Янник Ганфманн (Германия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
27 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Иржи Лехечка (Чехия) Жоау Соуза (Португалия)
Дата проведения
27 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Пабло Андухар (Испания) Филип Мизолич (Австрия)
Дата проведения
27 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Себастьян Офнер (Австрия) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
27 июля, 16.30
Онлайн матча

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