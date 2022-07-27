Китцбюэль (ATP). 2-й круг. Кория играет с Мартинесом, Карацев встретится с Лайовичем

Аслан Карацев поборется с Душаном Лайовичем во втором круге турнира в Китцбюэле.

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Generali Open

Китцбюэль, Австрия

25 – 30 июля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Отрытые корты, грунт

Второй круг