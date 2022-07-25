Китцбюэль (ATP). 1-й круг. Варильяс играет с Табернером, Кория встретится с Гарином

Теги результаты ATP Generali Open Kitzbühel Теннис

Кристиан Гарин сыграет с Федерико Корией в первом круге турнира в Китцбюэле.

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Generali Open

Китцбюэль, Австрия

25 – 30 июля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Отрытые корты, грунт

Первый круг

Александр Шевченко (Россия) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
26 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Хуан Пабло Варильяс (Перу) Карлос Табернер (Испания)
3:3
Дата проведения
25 июля, 12.10
Онлайн матча

 

Вит Копршива (Чехия) Жоау Соуза (Португалия)
1:6
Дата проведения
25 июля, 12.10
Онлайн матча

 

Иржи Лехечка (Чехия) Тиаго Монтейро (Бразилия)
Дата проведения
25 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Даниэль Дутра да Сильва (Бразилия) Филип Мизолич (Австрия)
Дата проведения
25 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Эрнан Касанова (Аргентина) Юрий Родионов (Австрия)
Дата проведения
25 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Виталий Сачко (Украина) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
25 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Федерико Кория (Аргентина) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
25 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Педро Мартинес Портеро (Испания)
Дата проведения
26 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Пабло Андухар (Испания)
Дата проведения
26 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
26 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Геральд Мельцер (Австрия) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
26 июля, 03.00
Онлайн матча

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