Вице-президент Федерации тенниса Казахстана: «В стране есть мнение, что натурализованные спортсмены закрывают дорогу молодым»

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал, как в стране относятся к натурализации Елены Рыбакиной и других иностранных спортсменов.

«На самом деле достаточно болезненно. Во-первых, есть мнение, что натурализованные спортсмены закрывают дорогу молодым, во-вторых, что это стоит огромных денег и их платит государство.

В других видах спорта были прецеденты, когда заключались многомиллионные контракты без особых результатов на выходе. Но у нас все иначе, потому что мы не используем государственные деньги. И, поскольку президент федерации тратит свои личные средства, отношение к этому совсем другое.

Хотя не все это понимают, и некоторые думают, что федерация финансируется государством. Поэтому проводим разъяснительную работу, публикуем материалы с деталями, что это частная инициатива», – цитирует Польского «Спорт-Экспресс».

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