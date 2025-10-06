  • Спортс
Медведев о погоде в Шанхае: «Мне нравится. Мне на многих турнирах тяжело, а тут тяжело всем»

Даниил Медведев прокомментировал жару и влажность на турнире в Шанхае.

Россиянин вышел в четвертый круг, обыграв Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 7:6(5)).

– Насколько вам было тяжело ближе к концу? Сегодня вечером невероятно влажно – 85%.

– Да, было непросто. И мне, и ему. Но мне на самом деле нравится этот турнир. Я тот, кому становится тяжело где-то в +28, а многим – нет. Им тяжело, когда влажно и +35. Так что мне тяжело на многих турнирах, а тут тяжело всем. Так что я оказываюсь наравне со всеми. Я этому рад (улыбается).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
