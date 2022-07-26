Вице-президент федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал о последствиях победы Елены Рыбакиной на Уимблдоне.

«Лена превратилась в суперзвезду, и ажиотаж был небывалый. Все понимают, что это гигантское достижение для всей страны. Начиная с детей-теннисистов, продолжая журналистами и заканчивая простыми людьми на улицах. Если раньше о Рыбакиной знали 30-40 процентов населения Казахстана, то теперь — минимум 80, а то и все 100. Все хотят быть частью этого достижения и прикоснуться к чемпионке.

Приезд Лены в Казахстан получился феерическим. Взять хотя бы ее встречу с маленькими теннисистами в Национальном теннисном центре Нур-Султана. Сфотографироваться с чемпионкой получили возможность более полутора тысяч детей, а еще несколько тысяч фанатов пришли ее поддержать. Также мы провели пресс-конференцию, на которой собрались представители около ста СМИ — все более-менее значимые массмедиа страны. Была встреча с премьер-министром Казахстана, который вручил ей орден. Побывали в акимате столицы. Хотели еще полететь в Алматы, но Лена, практически не спавшая с момента победы, уже настолько устала, что физически не смогла», – поделился он с Игорем Рабинером.

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