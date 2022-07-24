Сафиуллин о ходе сезона: «Очень много скачков вверх-вниз. Сейчас с новым тренером работаем, чтобы все было ровно»

прокомментировал ход сезона-2022. Сегодня он выиграл «Челленджер» в Нур-Султане.

«Хорошее начало, потом, как это часто бывает, провал. Потом был хороший турнир в Марселе, где я прошел квалификацию, обыграл Циципаса, с Феликсом [Оже-Альяссимом] сыграл 6:7, 6:7. А потом снова спад.

Очень много скачков вверх-вниз. Сейчас с новым тренером работаем, чтобы было либо только вверх, либо небольшие спады вниз. Чтобы все было ровно», – приводит слова Сафиуллина пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Новый тренер Сафиуллина – белорус Егор Яцык, с которым ранее работал Аслан Карацев.

Карацева подозревают в договорных матчах. Организатором считают его бывшего тренера, которого допрашивала полиция

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