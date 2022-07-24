Сафиуллин работает с бывшим тренером Карацева – Егором Яцыком. Его обвиняли в организации договорных матчей

Теги ATP Роман Сафиуллин Теннис

Роман Сафиуллин, на этой неделе выигравший «Челленджер» в Нур-Султане, работает с новым тренером – Егором Яцыком.

Яцык выложил совместное фото с трофеем и подписью: «Снова за дело».

Ранее Яцык работал с Асланом Карацевым и Николозом Басилашвили. Две недели назад немецкий канал ZDF опубликовал материал, в котором сообщалось, что белорус причастен к организации договорных матчей.

Карацева подозревают в договорных матчах. Организатором считают его бывшего тренера, которого допрашивала полиция

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