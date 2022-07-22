Хачанов 18-й раз подряд проиграл сопернику из топ-10, Алькарас вышел в шестой полуфинал в сезоне

Шестая ракетка мира разгромил в четвертьфинале турнира в Гамбурге – 6:0, 6:2.

19-летний Алькарас вышел в шестой полуфинал в сезоне и 10-й – в карьере. В этом году он проводит шестой грунтовый турнир и только на двух не дошел до полуфинала – в Монте-Карло (проиграл первый же матч) и на (уступил в четвертьфинале). Всего он проводит 10-й турнир.

Хачанов, в свою очередь, потерпел 18-е подряд поражение от игроков топ-10. Последний раз он побеждал соперника из десятки на «Мастерсе» в Канаде в 2019-м – это был .

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