Контавейт впервые с 2020-го вышла в финал на грунте и сыграет с Перой, победившей в 11 матчах подряд

Вторая ракетка мира вышла в финал в Гамбурге, обыграв Анастасию Потапову – 6:3, 7:5. Во втором сете Контавейт вела 5:2 с двойным брейком, дважды не подала на матч, но потом снова сделала брейк и довела игру до победы.

Контавейт вышла в 16-й финал в карьере. На грунте она это сделала четвертый раз. Последний раз ей это удавалось в Палермо-2020.

У Контавейт нет титулов на глине.

В финале она встретится с , которая выиграла 11 матчей и 22 сета подряд. На прошлой неделе Пера взяла первый в карьере титул в Будапеште.

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