Чорич о первом выходе в четвертьфинале с марта-2021: «Мне нужно каждую неделю играть так, как сегодня. Я отлично подавал, форхенд хорошо работал»

Бывшая 12-я ракетка мира прокомментировал победу над Тэллоном Грикспором во втором круге в Гамбурге (6:3, 6:4).

Хорват вышел в четвертьфинал турнира впервые с прошлого марта. Напомним, он пропустил год из-за травмы плеча.

«Я очень рад. Я провел отличный матч вчера и хорошо выступил сегодня. Я отлично подавал, форхенд хорошо работал, поэтому я очень доволен, что в четвертьфинале.

Мне нужно каждую неделю играть на таком уровне, как сегодня. Последние 16 месяцев мне это не удавалось, и это было очень тяжело. Но в последние два месяца я стал лучше играть. И я гораздо лучше чувствую себя на корте».

В пятницу Чорич встретится с .

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