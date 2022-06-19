Чорич выиграл первый «Челленджер» после возвращения в тур

Бывшая 12-я ракетка мира Борна Чорич стал чемпионом «Челленджера» в Парме. В финале он обыграл шведа Элиаса Имера (7:6, 6:0).

Для Чорича это первый титул на этом уровне с сентября 2015 года – тогда он выиграл «Челленджер» в Барранкилье. С марта 2021-го по март 2022-го он не выступал из-за травмы плеча.

В понедельник хорват поднимется с 255-й на 203-ю строчку рейтинга ATP.

Чорич, пропустивший год из-за травмы: «С плечом и операцией была сумасшедшая история. Я до сих пор не до конца знаю, что произошло»

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