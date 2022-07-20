Рублев о победе над Беранкисом: «Против Ричи нужно включаться на максимум с первого же гейма. Доволен своим выступлением»

Теги ATP Ричардас Беранкис Hamburg European Open Андрей Рублев Франсиско Серундоло Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал выход во второй круг турнира в Гамбурге. Сегодня он обыграл Ричардаса Беранкиса (6:3, 6:4).

«Доволен своим выступлением. Ричи – сложный соперник, бьет очень сильно, играет очень быстро. Против него нужно включаться на максимум с первого же гейма.

Я доволен тем, что сегодня очень хорошо подавал, на задней линии проводил отличные розыгрыши. Посмотрим, что будет дальше.

Также Рублев ответил на вопрос, насколько важна будет подача в матче с Франсиско Серундоло, который на прошлой неделе взял титул в Баштаде.

«С ним все будет важно – подача, игра на задней линии, прием. Нужно будет показать лучший теннис.

Будет интересно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные