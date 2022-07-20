Тим о победе над Гастоном: «После первого брейка во втором сете я немного раскрепостился. Я играл все лучше, и это принесло плоды»

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Бывшая третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал победу над Юго Гастоном в первом круге турнира в Гштааде (1:6, 6:1, 7:6).

«Первые два сета были очень односторонними: первый – в пользу Юго, второй – в мою. Потом третий сет, мы держали свои подачи, так что все решил тай-брейк. На тай-брейке в решающем сете исход всегда 50 на 50. Он был очень равный... Очень рад, что мне удалось победить.

Мне было трудно привыкнуть к условиям. Кроме того, он хорошо играл. В прошлом году он вышел в финал, так что доставил мне много проблем. После первого брейка во втором сете я немного раскрепостился. Я играл все лучше и лучше, и в конце концов это принесло плоды».

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