Макинрой о Надале: «Никогда не видел таких людей, как он. Я думал, что Джимми Коннорс очень трудолюбив, пока не увидел Рафу»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Джон Макинрой назвал главное качество Рафаэля Надаля.

«Никогда не видел таких людей, как он. Я думал, что Джимми Коннорс очень трудолюбив, пока не увидел Рафу. Это безумие. Безусловно, это одно из лучших его качеств.

Мы все знаем, что он суперигрок, но невероятно, что он играет с такой отдачей матч за матчем, гейм за геймом. Все к этому стремятся, но добиться этого очень трудно. Иначе все бы так делали. Вот вы говорите про Кириоса: «Давай, старайся – и будешь №2, №3 в мире». Но если бы все было так просто, он бы давно это сделал. Но в его случае все по-другому».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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