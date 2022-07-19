Чесноков о словах Касаткиной про возможную смена гражданства: «Политики не могут договориться, а страдают обычные люди. Она это сказала не против России»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поддержал Дарью Касаткину.

Первая ракетка России дала интервью, в котором высказалась о возможной смене спортивного гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

«Однажды я поехал в Австралию. Это было в 80-х годах, и там меня пригласили к себе русские эмигранты. Это были люди, которым 80 лет, и они убежали во время Октябрьской революции. И один сказал мне очень хорошую фразу: «Вы можете сказать, что я предатель, но я больше русский, чем те русские, которые живут в Советском Союзе». Он хранит все русское, показал мне часть русской земли в баночке, которую с собой взял. В том, что он сказал, есть доля правды.

Просто надо определиться. Пусть политики договорятся сами. Получается, политики не могут договориться, а страдают обычные люди. Неужели им не стыдно? Позорище.

Касаткина порекомендовала нынешнему поколению юниоров менять гражданство? Она это сказала не против России. Эти люди, которые в 15-16 лет посвятили себя уже спорту и теннису, вдруг оказываются в такой тяжелой ситуации. Они должны ездить на турниры. Раньше это занимало 2-3 часа, а сейчас – сутки. Все стало достаточно сложно. С одной стороны, ее можно обвинить, но тут кто как поймет.

Я разговаривал с игроком, которого тренировал два года. Он попал в эту ситуацию, играть невозможно. Там люди не договорились, а страдаем мы все», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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