Пера о первом в карьере титуле WTA: «Сезон в целом пока довольно сложный – я не так много выигрывала, но все меняется очень быстро»

Бернарда Пера прокомментировала победу над Александрой Крунич в финале турнира в Будапеште. Американка победила 6:3, 6:3 и взяла первый титул в карьере.

«Я все еще не пришла в себя, по-прежнему нахожусь в шоке от того, как все сложилось. Но мне кажется, я сыграла довольно хорошо, очень рада победе.

Крунич заставила меня потрудиться. Она прекрасная теннисистка и на этой неделе показывала очень хорошие результаты. Все могло выглядеть легко, но на деле было совсем наоборот. Она очень сильно бьет, так что мне нужно было быстро отвечать и как можно раньше брать контроль над розыгрышами. Здорово, что у меня это получилось.

Начало года получилось тяжелым из-за небольшой травмы, которая выбила меня из колеи на два месяца. Так что сезон в целом пока довольно сложный – я не так много выигрывала, но все меняется очень быстро».

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