Макинрой о поведении Кириоса: «Он просто пытается справиться с нервами и страхом перед неудачей, который мы все испытываем»

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал поведение .

«Когда я смотрю матчи Ника и он начинает что-то творить, я думаю: «А я так делал? Все было настолько плохо?» Это все пробуждает воспоминания.

Мне кажется, он таким образом просто пытается справиться с нервами и страхом перед неудачей, который мы все испытываем. Конечно, он это делает не так, как остальные. И, к сожалению, когда ты на взводе, на панике, то начинаешь срываться на самых близких, начинаешь кричать на ложу, где сидят люди, которые любят тебя больше всех. Это тяжело наблюдать.

Когда я срывался, то у меня получалось довольно быстро снова сосредоточиться. И игроков это напрягало. Мне трудно сказать, так же ли у Ника. Иногда кажется, что он вообще не старается. И ты никогда не знаешь, чего от него ожидать. Это такое притягательно зрелище, как крушение поезда.

И мне бы не хватило смелости пробивать между ног и делать другие безумные фишки, которые он делает. Я комментировал финал «Уимблдона» и буквально смеялся. Говорил: «Я поверить не могу, что он такое делает в финале .

Это потрясающе, это теннис высочайшего уровня. Он показал, что на него способен, и я надеюсь, что он не расслабится».

Джон Макинрой в 1981-м выдал самую знаменитую тираду в истории тенниса. Она принесла ему больше славы, чем все титулы

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