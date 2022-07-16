Баес в матче с Рублевым впервые обыграл соперника из топ-10

34-я ракетка мира Себастьян Баес обыграл №8 Андрея Рублева в полуфинале турнира в Баштаде (6:2, 6:4).
Во втором сете Баес упустил преимущество 3:0 с одним брейком, но в последнем гейме снова сделал брейк.
21-летний аргентинец одержал первую в карьере победу над соперником из топ-10. Ранее он проиграл №4 Стефаносу Циципасу и дважды №3 Александру Звереву.
Баес вышел в третий финал ATP в сезоне и в карьере. Он чемпион турнира в Эшториле.
За титул он поборется со своим соотечественником Франсиско Серундоло. Победитель дебютирует в топ-30.